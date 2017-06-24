Запущенный в пятницу с космодрома Плесецк спутник Минобороны РФ вышел на целевую орбиту и получил номер «Космос-2519», сообщает пресс-служба министерства.

В Минобороны сообщили, что спутник функционирует нормально, с ним поддерживается постоянная телеметрическая связь. В 22.27 управление аппаратом приняли наземные средства ВКС России.

«После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2519», — сообщают в министерстве.

Аппарат стартовал с ракетой «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в пятницу. Запуск прошел в штатном режиме, после этого произошло отделение от ракет блока «Волга» и состоялся вывод аппарата на орбиту.