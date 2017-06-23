Инцидент с мужчиной, который подозревается в насилии над приемными детьми в Хабаровском крае, говорит о необходимости проведения реформ органов опеки и попечительства, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Омбудсмен заявила, что в результате насильственных действий приемного отца в отношении пяти опекаемых им девочек детям был нанесен страшный вред. Кузнецова спросила, сколько еще подобных случаев должно произойти, чтобы стала очевидной необходимость реформирования органов опеки и попечительства.

«Необходимо в обязательном порядке проводить психологическое тестирование кандидатов в опекуны, разработать эффективную программу обучения, чуткую систему мониторинга и сопровождения приемных семей», — сказала Кузнецова.

При этом она отметила, что более жесткие требования к приемным родителям не должны «закрыть дорогу» к детям тем людям, которые действительно готовы стать родителями для приемных детей.

Кузнецова сказала, что вопрос профессионального сопровождения попечительства много раз обсуждался с приемными родителями во время встреч с ними. Омбудсмен полагает важным работать «на опережение и предотвращение беды». Она сказала также, что в вопросе работы сферы попечительства нельзя гнаться за цифрами статистики, гораздо важнее контролировать, в какие семьи попадают дети, а не то, сколько этих детей.

Напомним, ранее стало известно о резонансном инциденте в Хабаровском крае, где приемный отец в течение пяти лет совершал насильственные действия в отношении пятерых усыновленных им девочек. Дети были изъяты из семьи, возбуждено уголовное дело.