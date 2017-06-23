Фернандо Савала, который возглавляет правительство Перу, принес присягу для временного вступления на пост министра экономики и финансов, передает «РИА Новости» со ссылкой на местную интернет-газету Peru 21.

В минувшую среду, 21 июня, этот министерский портфель неожиданно оказался «бесхозным»: его прежний обладатель Альфредо Торне вынужден был подать в отставку из-за скандала с вотумом недоверия, объявленным ему членами конгресса страны.

Когда кресло министра экономики и финансов опустело, Савала решил не оставлять столь важный пост в кабинете вакантным и сам его занял — на временной основе.

Для истории Перу подобные политические маневры не редкость: например, Виктор Хой Вэй — бывший глава перуанского правительства — в период президентства Альберто Фухимори занимал пост министра культуры.

Нынешним главой перуанского кабмина является сам Савала, он занимает этот пост с прошлого года, а до этого руководил крупной сетью предприятий по производству пива — Перу Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA.