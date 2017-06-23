Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США поддерживают «нормальные» дипломатические отношения с Россией.

«Мы продолжаем использовать спецканал с Россией для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. Это позитивная вещь, я думаю. Мы рады нормальным дипломатическим отношениям с Россией», — приводит слова Спайсера «РИА Новости».

Также он выразил мнение, что если точки соприкосновения будут найдены и в других областях, то США будут налаживать отношения с РФ.