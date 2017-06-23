Власти лондонского района Камден в пятницу вечером приняли решение эвакуировать 800 семей из высотного дома Taplow из-за проблем с качеством облицовки здания и в целях пожарной безопасности, сообщила пресс-служба администрации района.

После пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне жители высотки Taplow настояли на проверке здания и выразили озабоченность качеством облицовочного материала.

По словам советника района Джорджа Гулда, власти района намерены обеспечить безопасность жителей дома как можно скорее. В связи с этим было решено начать эвакуацию в пятницу вечером, а жителей дома переместить в отели.

В ночь на 15 июня в Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. В 120-квартирном здании проживали до 600 человек. Из-за быстрого распространения огня жильцы верхних этажей оказались заблокированными в помещениях. Жертвами пожара оказались 79 человек, еще несколько находятся в больнице в тяжелом состоянии.