В I квартале 2017 года количество жителей России, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума, достигло 22 млн человек — это на 1,4 млн человек меньше показателя за аналогичный период 2016 года.

На сегодняшний день в России 15% населения имеет доход ниже прожиточного минимума, пишет «Газета.ru» со ссылкой на материалы Росстата.

Из них также следует, что в среднем доход жителей РФ на душу населения за I квартал нынешнего года составлял 27,7 тыс. рублей и в 2,8 раза превышал прожиточный минимум.

Между тем, как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на материалы исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, по данным на начало года четверть россиян не располагали достаточным доходом для покупки необходимых им лекарств.