Дипломаты высоко оценили обеспечение безопасности на Кубке конфедераций
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России рассказал австралийским и новозеландским дипломатам, как обеспечивается безопасность мероприятий Кубка конфедераций.
В обеспечении безопасности задействованы 23 тыс. человек, около двух тыс. единиц техники и 66 единиц авиационной техники.
Правоохранители дежурят у стадионов, объектов транспортной инфраструктуры, фан-зон, гостиниц и мест проживания спортсменов.
К работе привлекаются студенты и курсанты образовательных учреждений МЧС России, которые свободно владеют иностранными языками.
Гостям также показали систему реагирования на ЧС, куда стекается информация о происшествиях со всей страны.
«Зарубежные гости отметили высокий уровень организации деятельности реагирующих подразделений МЧС России и оснащенности российских спасателей», — отметили в ведомстве.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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