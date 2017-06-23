Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России рассказал австралийским и новозеландским дипломатам, как обеспечивается безопасность мероприятий Кубка конфедераций.

В обеспечении безопасности задействованы 23 тыс. человек, около двух тыс. единиц техники и 66 единиц авиационной техники.

Правоохранители дежурят у стадионов, объектов транспортной инфраструктуры, фан-зон, гостиниц и мест проживания спортсменов.

К работе привлекаются студенты и курсанты образовательных учреждений МЧС России, которые свободно владеют иностранными языками.

Гостям также показали систему реагирования на ЧС, куда стекается информация о происшествиях со всей страны.

«Зарубежные гости отметили высокий уровень организации деятельности реагирующих подразделений МЧС России и оснащенности российских спасателей», — отметили в ведомстве.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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