В результате терактов, произошедших в разных частях Пакистана, погибли как минимум 40 человек. Ранения получили свыше 100 человек, сообщает агентство The Associated Press.

В юго-западной провинции Белуджистан террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал штаб-квартиру начальника полиции города Кветта.

Позднее на рынке города Параничар прогремел взрыв. Спустя несколько минут, когда люди стали оказывать помощь пострадавшим, сработало второе взрывное устройство.

Затем двое боевиков совершили нападение на сотрудников полиции, находившихся в ресторане в городе Карачи. Нападавшим удалось скрыться с места преступления.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».