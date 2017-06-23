Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил на пресс-конференции перед заключительным матчем группового этапа Кубка конфедераций, что команда Мексики сильнее россиян «на бумаге».

По его словам, если соперник находится выше в турнирной таблице, «это определяет, кто на бумаге лучше».

«Как я говорил на турнире, что мы — единственная команда, которая не чемпион своего континента. Мы начали с нуля и двигаемся наверх. Нас ждет интересный матч, нам четко понятно, что нам надо делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет», — сказал Черчесов.