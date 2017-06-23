Джонни Депп назвал свою шутку об убийстве Дональда Трампа бестактной. Голливудский актер принес извинения президенту США за свои высказывания.

«Это получилось не так, как я планировал, я не преследовал злого умысла», — сказал Депп в интервью журналу People.

По словам актера, он хотел развлечь публику, а не причинять вред.

Джонни Депп допустил высказывания в адрес Дональда Трампа на встрече с гостями фестиваля в Гластонбери.

«А когда в последний раз актер убивал президента?» — задал актер вопрос публике после упоминания имя главы государства.

СМИ предположили, что актер имел в виду убийство 16-го президента США Авраама Линкольна актером Джоном Уилксом Бутом.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что «осуждает насилие во всех его формах». Глава государства выразил сожаление, что «Джонни Депп не следует его примеру».