Депп извинился перед Трампом за шутку об его убийстве
Джонни Депп назвал свою шутку об убийстве Дональда Трампа бестактной. Голливудский актер принес извинения президенту США за свои высказывания.
«Это получилось не так, как я планировал, я не преследовал злого умысла», — сказал Депп в интервью журналу People.
По словам актера, он хотел развлечь публику, а не причинять вред.
Джонни Депп допустил высказывания в адрес Дональда Трампа на встрече с гостями фестиваля в Гластонбери.
«А когда в последний раз актер убивал президента?» — задал актер вопрос публике после упоминания имя главы государства.
СМИ предположили, что актер имел в виду убийство 16-го президента США Авраама Линкольна актером Джоном Уилксом Бутом.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что «осуждает насилие во всех его формах». Глава государства выразил сожаление, что «Джонни Депп не следует его примеру».