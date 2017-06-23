В Лос-Анджелесе полицейские США случайно убили 17-летнего подростка, пытаясь отстреляться от напавшей на них собаки. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Инцидент произошел, когда стражи порядка приехали проверить дом, где проходила вечеринка. На одного из них набросился бойцовский пес породы питбуль и укусил полицейского за ногу. После этого сотрудники полиции решили открыть стрельбу, однако пуля нечаянно попала подростку в грудь. В это время он, вероятно, выходил из здания, которое было в нескольких метрах от стрельбы, пишет «РИА Новости». Юношу доставили в больницу, но спасти подростка не удалось. По предварительной информации, пуля отскочила рикошетом от асфальта.

Как сообщили в полиции, произошедшее назвали несчастным случаем.

Полицейский, которого укусила боевая собака, также получил огнестрельное ранение из-за отрикошетившей пули.

В пса попало три пули, его отправили к ветеринару, затем усыпили.