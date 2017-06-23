Начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате взрыва в Мариуполе пострадали семеро полицейских.

Взрыв произошел на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, охраняющий стратегически важные объекты города.

«В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице», — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа областной прокуратуры.