Петр Журавлев назначен новым главным федеральным инспектором по Марий Эл. Он сменил на этом посту Александра Ситникова, перешедшего на работу в Москву. Распоряжение о назначении подписал полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Как было сказано на представлении Журавлева коллегам, он в течение пяти лет работал в аппарате полпреда в департаменте по вопросам внутренней политики. Курировал Удмуртию и Самарскую область. Занимался вопросами миграционной политики, а также проблемой помощи беженцам в ПФО в период обострения конфликтов в Донбассе и Луганске. Кроме того, Журавлев является выходцем из Марий Эл и знает о всех проблемах республики, уточняет ИА «МариМедиа».

Напомним, предшественник Журавлева, Александр Ситников, работал в должности федерального инспектора по Марий Эл с 7 апреля 2017 года. Как сообщается, он перешел на работу в Москву по семейным обстоятельствам. Ситников сменил на этом посту Павла Логинова, который сейчас работает начальником департамента ПФО по вопросам внутренней политики.