Как сообщили пресс-службе Минобороны РФ, в пятницу был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом военного ведомства.

Старт был произведен с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, передает «РИА Новости» со слов министерства.

В Минобороны отметили, что подготовка к запуску «Союза» прошла в штатном режиме. Средства наземного комплекса управления осуществляли контроль за проведением предстартовой операции и полетом ракеты-носителя.

Впервые легкая ракета «Союз-2.1в» стартовала в декабре 2013 года. Затем произвели запуск в декабре 2015-го. На сегодняшний день Космические войска запустили «Союз» в третий раз.