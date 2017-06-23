Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предостерег президента Украины Петра Порошенко от попытки лишить его украинского гражданства. Политик пригрозил главе государства акциями протеста.

«Если Петр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернется ему, и он получит в ответ акции протеста», — приводит слова Саакашвили ТАСС.

Политик полагает, что президент Украины не решится на такой шаг. Саакашвили добавил, что продолжит «борьбу за утверждение демократии на Украине и в Грузии».

Михаилу Саакашвили предоставили украинское гражданство в мае 2015 года, после чего экс-президент Грузии возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул занимаемую должность.