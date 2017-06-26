Министр природы Сергей Донской отчитался правительству о том, что численность диких кабанов в стране сократилась. Сейчас плотность распространения диких животных в 45 регионах из 53 проблемных уже исключает передачу африканской чумы свиней (АЧС) домашним свиньям. В связи с этим Минприроды считает задачу отстрела кабанов практически выполненной. Однако в некоторых субъектах, достигших заданной нормы по численности кабанов, вспышки АЧС продолжаются. Эксперты объясняют это тем, что распространение заболевания не связано с кабанами.

В докладе Сергея Донского заместителю председателя правительства России Аркадию Дворковичу (есть в распоряжении «Известий») говорится, что 45 субъектов России из 53 выполнили в полном объеме рекомендации Минприроды о мерах по предотвращению АЧС среди кабанов. Результаты анализа численности животных в мае показали, что Краснодарский край, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Орловская области и другие неблагополучные по АЧС регионы довели плотность популяции кабанов до показателей ниже рекомендованных (0,25 особи на тысячу гектаров).

Однако, например, в Подмосковье, где плотность популяции составляет сейчас 0,146 особи на 1000 га, в 2017 году уже было зарегистрировано две вспышки АЧС среди домашних свиней и одна — среди диких (данные Россельхознадзора). В Волгоградской (плотность 0,13) произошли две вспышки африканской чумы свиней. В Орловской области была замечена одна вспышка АЧС среди кабанов, во Владимирской области — три.

Минприроды заявило о недостаточном снижении популяции в Кабардино-Балкарии, Крыму, Владимирской, Саратовской и Новгородской областях. Ведомство рекомендует этим регионам активизироваться в регулировке численности диких кабанов. Однако следующий отстрел кабанов будет возможен только в ноябре, с наступлением охотничьего сезона. Минприроды сообщило «Известиям», что до конца года отстающие регионы сократят численность кабанов до установленных значений.

В регионах, более благополучных по распространению АЧС, по рекомендации Минприроды следовало оставить по кабану на две тысячи гектаров. Большинство субъектов, в том числе Самарская и Ростовская области, выполнили эту норму. Однако в этих двух областях в нынешнем году уже случилось по одной вспышке АЧС среди свиней.

Третья группа регионов получила рекомендацию снизить плотность популяции кабанов до двух особей на тысячу гектаров. Все 14 субъектов выполнили задачу, и заболевание там не зафиксировано.

Однако вспышка АЧС среди домашних свиней произошла в Иркутской области, в отношении которой не было рекомендаций Минприроды. Среди кабанов региона особей, зараженных АЧС, не обнаружили.

Напомним, что рекомендации по предотвращению распространения АЧС среди кабанов были подписаны Сергеем Донским в июле 2016 года. Этот документ составлен с учетом зарубежного опыта. Так, в Испании еще в 1985 году приняли программу по сокращению численности кабанов в неблагополучных районах до 5–10 особей на 1000 га, в благополучных — до 30–40 особей.

— На сегодня регионы справляются с выполнением разработанных министерством рекомендаций, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минприроды РФ. — Считаем этот документ компромиссом, позволившим исключить полную депопуляцию дикого кабана в российских лесах, на чем настаивали некоторые эксперты. Такое решение значительно ухудшило бы состояние лесных экосистем. Тем не менее главным инструментом борьбы со вспышками АЧС считаем обеспечение строгого выполнения всех санитарных норм и категорический запрет вывоза продукции из регионов, где зарегистрированы такие вспышки.

Некоторые эксперты уверены, что кабаны не имеют никакого отношения к переносу АЧС.

— Это наглядно показывает последняя вспышка заболевания среди домашних свиней в Иркутске, — отметил руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы в России Владимир Кревер. — Понятно, что никакой кабан не мог добежать туда из европейской части России, где распространен вирус. Вспышки происходят за счет передачи вируса с зараженной сельхозпродукцией, то есть из-за плохой работы санитарно-ветеринарных служб.

Однако ветеринары придерживаются иной точки зрения.

— Снижение поголовья при достаточной кормовой базе приведет к тому, что к осени численность кабанов резко пойдет вверх, — уверен директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. — То есть работа по регулированию популяции должна быть не единовременной акцией. Ее нужно проводить постоянно до тех пор, пока у нас не станет благополучной ситуация по АЧС.

По мнению эксперта, с 80-х годов прошлого века начался интенсивный рост популяции кабанов. Это не был естественный процесс — его запустили с коммерческой целью. И проводимый сейчас отстрел животных приводит к конфликту интересов. Если правительство хочет такими мерами борьбы с АЧС добиться роста производства свиноводческой продукции, то надо принимать решения не в масштабах страны, а в тех регионах, где активно развивается свиноводство и откуда планируется экспорт свинины.