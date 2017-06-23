В общей сложности шесть случаев отравления шаурмой зарегистрированы в Туле за последние два дня. У всех отравившихся симптомы заболевания острыми кишечными инфекциями. И все они заказывали еду у одного производителя — в организации общественного питания быстрого обслуживания «Шаурма» в поселке Барсуки.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов и смывов с поверхностей в помещении, где готовилась шаурма. Кроме того, были обследованы сотрудники этого предприятия.

Во время проверки были установлены многочисленные нарушения санитарных норм. Само кафе временно закрыто, а материалы проверок направлены в суд. Ситуацию взяло под контроль областное управление Роспотребнадзора, передает ИА «Тульские новости».