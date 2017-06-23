Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что больше всего в президенте США Дональде Трампе ему нравится его супруга Меланья Трамп.

Политик указал на красоту и обаяние первой леди США, отметив, что его мнение разделяют многие мужчины и женщины, передает Газета.ру со ссылкой на итальянские СМИ.

«Даже демократы в США ее не критикуют», — подчеркнул 80-летний Берлускони.

Сильвио Берлускони не первый раз демонстрирует публике свое оригинальное чувство юмора. В мае текущего года 80-летний политик назвал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу «хорошим парнем с прекрасно выглядящей мамой».