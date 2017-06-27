Доля младенцев, появившихся на свет вне брака, в прошлом году составила 21% к общему числу всех родившихся. Это на полпроцента меньше, чем в 2015-м, и на 7% — чем в 2007 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Тенденцию эксперты объясняют увеличением доли вторых рождений, которые происходят, как правило, в уже сложившихся семьях. Кроме того, изменился этнический состав потенциальных родителей, а часть молодых людей сознательно отказывается от деторождения.

Всего в прошлом году вне брака родилось 397,5 тыс. детей, это на 22 тыс. меньше, чем в 2015-м, и на 47 тыс. меньше, чем в 2007-м. Количество рождений у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, стабильно снижается на 0,5–1% уже почти 10 лет подряд.

Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик рассказала «Известиям», что стремительный рост внебрачной рождаемости был зафиксирован в 1990-е (с 14,6 до 25,3% за 1990–1997 годы). Исследовали объясняют его изменением семейного поведения, связанной с ослаблением давления общественных норм.

В 2000 году рост внебрачных рождений прекратился, а потом началось снижение. По мнению Аллы Тындик, это связано с увеличением количества вторых рождений, как правило, в уже сложившихся семьях. Правда, эксперты еще не пришли к единому мнению, почему это произошло. Одни считают, что повлияла демографическая политика и, в частности, введение материнского капитала. А другие полагают, что это глобальный тренд на восстановление рождаемости после демографического провала 1990-х.

Алла Тындик отметила, что, как правило, молодые люди стремятся официально оформить свои отношения до рождения ребенка. В среднем в случае беременности невесты каждый шестой брак регистрируется до появления малыша на свет.

По мнению научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белобородова, есть несколько объяснений снижения внебрачных рождений в стране. Во-первых, граждане стали более просвещенными в вопросах контрацепции, во-вторых, всё больше молодых людей придерживаются взглядов чайлдфри и предпочитают оставаться «свободными от детей». А в-третьих, меняется этнический состав потенциальных родителей.

— Среди молодых родителей стало меньше представителей славянских народов, которые не отличаются высокой рождаемостью и демонстрируют высокую долю внебрачных рождений (русские, украинцы, белорусы). При этом среди родителей растет число представителей народов Кавказа и Средней Азии, у которых традиционно внебрачные рождения случаются реже, — пояснил эксперт.

Меньше всего внебрачных рождений Росстат зафиксировал в Кабардино-Балкарской Республике (10,5%), Ингушетии (15,3%) и Республике Татарстан (15,6%). Эксперты объясняют это общественным осуждением внебрачных рождений в этих регионах. Кстати, так называемых свадеб «вдогонку» в таких субъектах происходит больше, чем в остальных.

Лидерами по внебрачным рождениям стали Республика Тыва (64,2%), Чукотский автономный округ (39%) и Магаданская область (33,7%).

— Наиболее высокая доля внебрачных рождений традиционно приходится на сельские и экономически отсталые регионы. Связано это с рациональными факторами. Если нет поблизости загса, люди не торопятся жениться. При этом они могут жить вместе, — сказала Алла Тындик.

А Игорь Белобородов объяснил высокий уровень внебрачных рождений уровнем социального благополучия.