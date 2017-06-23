Среди жителей Брянска проведут интернет-голосование по поводу зебры на одной из городских площадей. Власти Брянска не раз планировали избавиться от этого нерегулируемого пешеходного перехода, поскольку он считается опасным и создает заторы.

Как отмечает Интернет-газета «Брянские новости», в первый раз вопрос был поднят в 2014 году, тогда власти и ГИБДД выступили за закрытие зебры, а жители города просили оставить всё как есть. В итоге переход не тронули. Теперь проблема снова стала актуальной.

В ГИБДД отмечают, что зебра расположена не по ГОСТу, она не должна соседствовать с регулируемым переходом. Выходом из ситуации могла бы стать установка светофора, однако, как, в свою очередь, отмечают в мэрии, примерная стоимость его установки — около 1 млн рублей. Кроме того, ближайший светофор находится в двух минутах ходьбы от предполагаемого.

Сейчас власти планируют до сентября закрыть зебру, чтобы посмотреть, как это скажется на дорожном движении.