Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказываение актера Джонни Деппа про убийство американского президента.

Лидер Соединенных Штатов заявил, что осуждает насилие и расстроен, что Депп и другие не делают то же самое. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом.

Напомним, ранее Джонни Депп во время общения с поклонниками на музыкальном фестивале в Гластонбери в шутку предположил, что появление президента США Дональда Трампа на мероприятии в Англии не закончилось бы добром.