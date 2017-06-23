Руководитель Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что более 7 тыс. граждан СНГ находятся в розыске по подозрению в террористической деятельности.

Новиков озвучил эту информацию, выступая с докладом в штаб-квартире ООН.

Новиков отметил, что антитеррористический центр ведет постоянную работу по формированию фототеки данных лиц подозреваемых.

Кроме того, существует специализированный банк данных АТЦ СНГ, куда стекается информация о террористах и террористических группировках из стран Содружества и антитеррористических структур международных организаций.

Доклад был представлен в ходе консультаций комитетов Совета Безопасности ООН. В их задачи входит противодействие международным террористическим организациям и связанным с ним лицам и организациям.