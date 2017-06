Европейское командование США опубликовало фото опасного сближения российского Су-27 с натовским истребителем RC-135. Снимок был размещен в официальном аккаунте командования в Twitter.

По данным Европейского командования, фотографии были сделаны в небе над Балтикой в момент перехвата российским Су-27 самолета НАТО RC-135. Американские военные заявили, что расстояние между двумя самолетами составило около полутора метров.

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx