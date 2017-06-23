В Брянске клуб собаководов РОСТО (ДОСААФ) обратился за помощью к главе города Александру Хлиманкову. Члены клуба утверждают, что их лишили помещения и дрессировочной площадки из-за прихоти нового собственника.

По словам руководителя организации Ирины Седневой, до недавнего времени клуб занимал помещение за бассейном ДОСААФ. Там же была и дрессировочная площадка. Однако сейчас собственник этого помещения сменился, клубу в аренде было отказано. Мэр Брянска пообещал разобраться.

NASHBRYANSK.RU уточняет, что общество собаководов было создано в Брянске еще в начале 1980-х годов. Сначала туда принимали всех желающих, а сейчас в клубе остались только хозяева породистых собак. За это время клуб воспитал десятки чемпионов, которые занимали призовые места на соревнованиях разного уровня.