Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» обменял российского форварда Артемия Панарина на американского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Брэндона Саада. Об этом сообщил агент российского хоккеиста Дэн Милстейн.

Напомним, что Панарин выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/15, а потом уехал в НХЛ. В первом же сезоне за «Чикаго» он выиграл «Колдер Трофи» — приз самому ценному новичку лиги.

Official statement: Artemi Panarin has been traded from Chicago to Columbus. Looking forward to a new challenge.