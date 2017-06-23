В Ярославле на реконструкцию закрывается стадион «Шинник». Он перестанет функционировать уже с 26 июня. Договор о проведении работ по подготовке к ЧМ-2018 был подписан сегодня.

На ремонт футбольных полей в Ярославской области планируется потратить около 300 млн рублей. 189 млн рублей уйдет на реконструкцию стадиона «Славнефть», а 103 млн — на «Шинник».

В рамках программы подготовки к мундиалю планируется заменить футбольные поля, восстановить дренажные системы, установить систему подогрева и полива. В частности, на полях появится новый газон, на котором можно будет проводить соревнования любого уровня.

Кроме того, на стадионах установят новейшие системы безопасности. Работы поручено выполнять самарской компании «Прогресс-Н».

На время ремонтных работ домашние матчи ФК «Шинник» переносятся на другие стадионы, передает ИА «ЯРНОВОСТИ».