На матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики будет присутствовать около 37 тыс. зрителей.

Такие данные озвучила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что продажа билетов продолжается, поэтому эта цифра может возрасти.

Матч между сборными России и Мексики пройдет в субботу, 24 июня, на стадионе «Казань Арена», который вмещает свыше 45 тыс. зрителей. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Российской команде для выхода в плей-офф турнира необходима только победа. В противном случае подопечные Станислава Черчесова вылетят из розыгрыша Кубка конфедераций.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.