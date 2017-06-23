Компания оператора фискальных данных «Платформа ОФД» группы Сбербанка на основе обработки полученных чеков с онлайн-касс провела исследование на среднюю платежеспособность регионов РФ.

Как выяснилось, за три недели июня средний чек граждан России составил 547 рублей за один поход в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе «Платформы ОФД».

На основе обработки полученных данных, стало известно, что всех меньше жители тратят на поход в магазин в Саратовской, Рязанской, Волгоградской и Курганской областях. Наибольший средний чек зафиксирован в Хабаровской области –– 1082 рубля, пишет «РИА Новости».

В Москве жители тратят в среднем 796 рублей на поход в магазин.