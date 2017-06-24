Открытие выставки «(Не)возможно увидеть: Северная Корея»
Открытие выставки «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетитель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетительница на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Открытие выставки «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Фотограф Филипп Шнасель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетитель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Открытие выставки «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетительница на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Открытие выставки «(Не)возможно увидеть Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Выставка «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетитель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетитель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетитель на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
Посетительница на выставке «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер