В акватории Невы завершилось красивейшее свето-пиротехническое шоу и главная изюминка петербургского праздника, когда по реке плывет сказочный корабль — бригантина с алыми парусами, вокруг которой бьют лучи прожекторов и звучит музыка.

Как отметили в оргкомитете мероприятия, музыкальное сопровождение этого шоу соединило в себе множество стилей, экзотику необычных инструментов и любимые мелодии в неожиданной аранжировке. А Троицкий мост через Неву стал главным элементом мультимедийного спектакля, продлившегося с 00:40 до 01:10.

Шоу было открыто для всех желающих, но вход на Дворцовую набережную традиционно разрешен только по специальным пропускам и пригласительным билетам, то есть, рассчитан только на выпускников, специальных гостей, журналистов. В это время здесь действительно не протолкнуться.

Ранее, с 22:00 до 00:40, как сообщали «Известия», на Дворцовой площади прошел большой концерт звезд российский эстрады с участием групп «Сурганова и оркестр», Serebro, Artic&Asti, Марселя, Макса Барских и Александра Панайотова. Хедлайнером стал «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.

Официальная тема «Алых парусов — 2017» — «будущее». Ведущими главного концерта и проводниками молодежи в мир будущего традиционно стали Иван Ургант и Даша Александрова. На огромной сцене с множеством движущихся и статичных экранов развернулись загадочные футуристичные картины, многоуровневые костюмированные перформансы, театр воздушных гимнастов, игра света и цвета... Красочные эпизоды, посвященные искусству, космосу, красоте природы и многому другому, чередовались с музыкальными номерами.

А с 20:30 до 22:00 и с 01:10 примерно до четырех утра сцена Дворцовой оказалась в распоряжении множества молодежных творческих коллективов. Среди них — «Петербургская ЛекSема» — коллектив слабослышащих исполнителей, которых за победу в кастинге на участие в «Алых парусах» вечером в пятницу наградил заместитель главного редактора газеты «Известия» Сергей Коротеев.

Для многих выпускников «Алые паруса» становятся, без преувеличения, одним из главных впечатлений в жизни.

Что же касается простых петербуржцев и продолжения жизнедеятельности города в эту праздничную ночь, то, как пообещали организаторы, после свето-пиротехнического шоу, то есть после 01:10 субботы, в центре мегаполиса уже откроется движение автотранспорта. Так что те, кто захочет, сможет добраться до дома. Также в течение всей ночи будет работать петербургское метро.