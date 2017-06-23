Коалиция во главе с США приветствует любые силы, ведущие эффективную борьбу в Сирии с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

С таким заявлением выступил представитель антитеррористической коалиции Райан Диллон, отвечая на вопрос, приветствуются ли действия проиранских сил в регионе.

«Если они показывают объединенные эффективные усилия, которые приносят поражение ИГ, у нас с этим всё в порядке», — приводит слова Диллона «РИА Новости».

Помимо этого, журналисты поинтересовались, известна ли коалиции судьба лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Диллон отметил, что у США нет подтверждений его гибели, однако глава террористической группировки не в состоянии влиять на ситуацию в Мосуле и Ракке.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в Ракке, вероятнее всего, был уничтожен аль-Багдади.