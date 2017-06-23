Министерство финансов Украины приняло решение вложить 22,5 млрд гривен, что по нынешнему курсу около $865 млн. О проведении докапитализации заявил глава минфина Александр Данилюк на брифинге в среду.

По информации ведомства, вложения будут проходить в два этапа путем выпуска облигаций внутригосударственного займа. Большую сумму государство Украины внесет в Приватбанк для компенсации убытков, сообщает ТАСС.

Как отметил Данилюк, состояние кредитного портфеля Приватбанка хуже, чем ожидалось на момент его национализации.

«Государство как акционер вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка», — отметил министр. В связи с этим банк вынужден формировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций.