Катар смягчил визовый режим для российских граждан. Теперь визу можно получить по прибытии в аэропорт Дохи.

«С 22 июня 2017 года миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (г. Доха), Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Россияне смогут получить визу в аэропорту Дохи, если выполнят ряд условий. При себе турист должен иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев с даты выезда.

Также необходимо предъявить обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы и наличия средств в размере $1,5 тыс.

Виза обойдется российскому гражданину в $27,5. МИД РФ отмечает, что пограничные службы эмирата, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства Qatar Airways проинформированы властями Катара о действии новых правил.