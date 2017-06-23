Бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его зять Джеффри Йохай попали в поле зрения Федерального бюро расследований (ФБР), пишет газета New York Times.

Поводом для разбирательства стала серия сделок с недвижимостью, которые проводил Йохай. Речь идет о финансировании апартаментов и роскошных домов в Калифорнии и Нью-Йорке.

По данным ФБР, инвесторами выступали экс-советник Трампа, актер Дастин Хоффман и его сын.

Это не первое подобное обвинение в адрес Манафорта. Ранее сообщалось, что минфин США инициировал антикоррупционное расследование деятельности бывшего советника штаба президента США в Восточной Европе.

В ведомстве отмечают, что консалтинговая компания Пола Манафорта получила не менее $1,2 млн от украинской Партии регионов. Сам Манафорт заявлял, что получил деньги за работу в качестве политического советника.