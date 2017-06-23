Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который запрещает использование анонимайзеров, то есть технологий для доступа к запрещенным интернет-ресурсам.

Как сообщает «РИА Новости», авторами проекта выступили Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжаков («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Законопроект устанавливает запрет на получение доступа к заблокированным сайтам.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отметил, что речь идет не о новых санкциях законопослушным гражданам, а о запрете использования сервисов для доступа к противоправному контенту.

Кроме того, предлагается предоставить доступ владельцам запрещенных сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.