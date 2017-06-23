Музыкант Клиффорд Прайс, известный как британский диджей Goldi, случайно раскрыл публике имя известного уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает The Telegraph.

Музыкант проговорился об этом в одном из интервью для британских СМИ, сделав оговорку, что люди пытаются заработать деньги на личности художника.

«Дайте мне краски... напишите на футболке имя Бэнкси... Мы можем продать ее. Никакого уважения к Роберту, я думаю, что он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — цитирует телеканал «360» слова музыканта в защиту художника.

После этого диджей замолчал, пытаясь перевести разговор на другую тем, отметили в издании. Пользователи социальных сетей предположили, что диджей дал прямой намек на то, что Бэнкси — это британский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack, Роберт Дель Ная (3D), и друг Прайса.