Британский диджей Goldi случайно раскрыл имя художника Бэнксли
Музыкант Клиффорд Прайс, известный как британский диджей Goldi, случайно раскрыл публике имя известного уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает The Telegraph.
Музыкант проговорился об этом в одном из интервью для британских СМИ, сделав оговорку, что люди пытаются заработать деньги на личности художника.
«Дайте мне краски... напишите на футболке имя Бэнкси... Мы можем продать ее. Никакого уважения к Роберту, я думаю, что он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — цитирует телеканал «360» слова музыканта в защиту художника.
После этого диджей замолчал, пытаясь перевести разговор на другую тем, отметили в издании. Пользователи социальных сетей предположили, что диджей дал прямой намек на то, что Бэнкси — это британский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы Massive Attack, Роберт Дель Ная (3D), и друг Прайса.