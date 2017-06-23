СК возбудил уголовное дело по факту обвала на шахте «Интинская» в Республике Коми, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В настоящее время следователи изучают и изымают документацию, имеющую значение для следствия. Осмотр места происшествия будет проведет после окончания аварийно-спасательных работ. Тогда же будут назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает RT.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обрушение горной породы в «Интинской» шахте произошло в пятницу, 23 июня. Как ранее сообщали «Известия», из шахты эвакуировали около 200 человек, 1 человек погиб.