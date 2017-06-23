Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о еврооблигационному долгу в $3 млрд перед РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

В украинском министерстве отметили, что уверены в аргументах апелляции и в выигрыше в апелляционном суде в соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Напомним, российский Минфин в феврале 2016 года подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

Последнее заседание в английском суде состоялось 26 мая 2017 года, тогда же по решению судьи был продлен срок подачи апелляции.

12 апреля 2016 года депутаты Верховной рады Украины отменили предельную дату действия моратория на выплаты по внешним долгам.

Ранее Голосеевский районный суд Киева запретил властям Украины выплачивать России государственный долг в размере $3 млрд по кредиту, который РФ предоставила Украине в декабре 2013 года.

18 декабря 2015 года Украина ввела мораторий на выплату долга РФ.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.