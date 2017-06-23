Строительство всех объектов аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово должны быть завершены в срок. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о ходе подготовки Московского авиационного узла к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам главы правительства, никто из участников ЧМ не будет ждать, пока объекты введут в строй.

Самая крупная стройка ведется на территории Шереметьево, где премьер-министр и провел совещание, а также осмотрел несколько объектов. Сейчас аэропорт реализует крупную программу развития и модернизации, рассчитанную на 10 лет (до 2026 года). Планируется, что по ее итогам пассажиропоток вырастет до 80 млн человек в год. Общий объем инвестиций аэропорта Шереметьево составляет 147,1 млрд рублей.

Уже в следующем году к началу чемпионата будет построен новый терминал В, рассчитанный на прием 20 млн пассажиров ежегодно. Появится межтерминальный переход с пассажирскими и багажными тоннелями, третий топливнозаправочный комплекс и новый грузовой комплекс. Также вступит в строй третья взлетно-посадочная полоса. Ее постройка оценивается в 55 млрд рублей, строительство ведется за счет государственных средств.

Аэропорт обещает с 2018 года увеличить годовую пропускную способность до 58 млн пассажиров. В Шереметьево рассчитывают, что по окончании строительства аэропорт будет удобным и эффективным пассажирским и грузовым хабом, который составит конкуренцию воздушным гаваням Европы.

– Любая страна начинается с аэропорта. В этом смысле и Шереметьево, и Домодедово, и Внуково, все другие аэропорты, которые будут встречать наших гостей, – это, по сути, лицо нашего государства, визитные карточки нашей страны. Аэропорт – это первое, с чем сталкиваются туристы, и на самом деле - первое, что запоминается, – заявил премьер-министр.

Дмитрий Медведев объявил, что уже подписал распоряжение правительства о предоставлении участка площадью 200 тыс. кв. м под строительство взлетно-посадочной полосы в Шереметьево - на ней смогут приземляться и взлетать воздушные суда практически всех типов. После ввода в строй обновленной инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится – до 90 взлётно-посадочных операций в час. Министр транспорта Максим Соколов сообщил о дефиците бюджетных средств на строительство полосы в 2018 году, но пообещал, что ее введут в строй в установленные сроки.

– У Минтранса и Минфина были свои предложения - как ликвидировать дефицит. У нас есть время. Сейчас работает комиссия по бюджетным проектировкам, чтобы эти предложение свести, сбалансировать. Цель одна – взлетно-посадочная полоса должна быть достроена и введена в эксплуатацию до начала чемпионата мира, – рассказал министр.

Сейчас в России продолжается Кубок Конфедераций, который можно назвать генеральной репетицией предстоящего мирового первенства. При этом на аэропорты Московского авиационного узла приходится значительная часть пассажиропотока. Ежедневно в дни кубка аэропорты столицы принимают около 280–290 тыс. человек - на 20–30 тыс. больше обычного количества. Премьер-министр отметил, что в целом пункты пропуска через государственную границу справляются с ростом пассажиропотока.

По данным Минтранса, в трех московских аэропортах, чтобы не создавать очередей, необходимо увеличить пропускную способность. В Шереметьево эта задача решается строительством терминала В, в Домодедово возводится терминал Т2, где будет предусмотрен пункт пропуска, а Внуково устанавливает 45 мобильных точек паспортного контроля, предусмотрев возможность их работы в реверсивном режиме.

- Ожидаем, что все эти дополнительные пункты будут развернуты к чемпионату. Это позволит принимать 16 тыс. гостей в час. Надеюсь, что гости останутся довольны этой работой, - резюмировал Дмитрий Медведев.

До совещания премьер-министр посетил стройку терминала B - его пропускная способность после ввода которого в эксплуатацию составит 4,2 тыс. человек в час. Акцентом в интерьерах нового терминала будут крупноформатные дисплеи, составляющие единую систему динамичной визуальной информации. На экранах будут транслировать видео, создающие позитивный визуальный образ России и рассказывающие о ее национальном достоянии: балетные постановки, сюжеты о музейных экспозициях, туристических достопримечательностях и памятниках. Объем инвестиций в новый терминал - 19 млрд рублей.

Также для пассажиров будет организована система iBeacon (онлайн-навигация пассажиров по всему аэропорту через специальное мобильное приложение) и бесплатная высокоскоростная беспроводная сеть.

Премьер-министру показали и начало межтерминального перехода. Этот проект включает в себя пассажирский и багажный тоннели протяженностью почти 2 км под взлетно-посадочными полосами аэропорта. Пассажиры смогут без проблем и за короткое время перемещаться на поездах из одного терминала в другой - время поездки составит около 5 минут. Предполагается, что станции будут выполнены в эстетике русского конструктивизма. На этот проект было выделено 17,1 млрд рублей, аего первый запуск запланирован на первый квартал следующего года.