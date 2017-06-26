Правительство будет проверять реализуемые за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) инвестпроекты на предмет целевого использования средств и их возвращения в бюджет. Сейчас правительство фактически не контролирует использование средств суверенного фонда. Для ужесточения контроля Минэкономразвития подготовило соответствующий проект постановления («Известия» ознакомились с документом). Компании обяжут отчитываться ежеквартально, а чиновников — проводить проверки. В случае принятия постановления под действие новых правил попадут ЦКАД в Московской области, Транссиб и завод СПГ на Ямале. При этом транши, уже выделенные на проекты, могут избежать проверок — в этой части закона эксперты видят риски.

С 2013 года правительством было отобрано 12 проектов, которые должны финансироваться из ФНБ. Общая сумма выделяемых из фонда средств — 972,5 млрд рублей. Среди проектов — строительство ЦКАД в Московской области, модернизация Транссиба, строительство завода СПГ на Ямале, железная дорога Элегест–Кызыл–Курагино, развитие БАМа, железные дороги на подходах к портам Азовского и Черного морей, а также другие важнейшие для развития инфраструктуры проекты.

Сегодня проверка финансируемых из ФНБ проектов уже ведется Счетной палатой, которая, однако, не имеет возможности оперативно устранять нарушения и привлекать виновных к ответственности. Так происходит, потому что СП непосредственно не налагает наказания — Палата передает свои заключения в другие инстанции (например, в прокуратуру), где уже принимают свои решения. От постановления СП до принятия мер может пройти очень много времени. Прямые проверки правительства могут значительно ускорить реализацию проектов и повысить качество управления ими.

Как следует из проекта постановления, мониторинг будет проходить до тех пор, пока средства в полном объеме не вернутся в ФНБ, и в течение календарного года после этого. При выбранном методе проверок компании будут обязаны ежеквартально докладывать о ходе реализации мероприятий. В каждом отчете должна будет содержаться информация о прогрессе или отставании по срокам и достижении так называемых «контрольных точек» — значимых событий проекта, отражающих получение измеримого результата. Выводы о целевом использовании средств будут делаться на основе отчетов о банковском сопровождении.

— В настоящее время проект постановления находится в стадии согласования с Минфином, пока замечаний от них не получали. После согласования со всеми заинтересованными органами будем вносить в правительство. О конкретных сроках пока говорить преждевременно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В проекте документа указано, что проверки будут проводиться только по новым траншам. По мнению экспертов, это несет определенные риски, поскольку по уже выделенным средствам теоретически тоже могли бы быть выявлены нарушения в части целевого использования. А предлагаемым проектом таким траншам фактически дается «амнистия».

По предложению МЭР плановые выездные проверки будут проходить не реже раза в год. Основанием для них будут нарушения по срокам более чем на шесть месяцев, повышение фактических расходов на 20% и больше, а также информация Счетной палаты и других контрольных инстанций о нарушениях.

В целом предлагаемая мера позволяет бороться с неэффективным использованием средств ФНБ, уверен профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта.

— У нас есть единая методика оценки эффективности проектов ФНБ, но она не имеет широкой огласки, о ней никто не знает. К тому же некоторые проекты запускаются по политическим, а не экономическим соображениям, и тогда их экономическая составляющая начинает «буксовать», — напомнил Станислав Фурта.

Руководитель департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве Елена Звонова предупредила, что лазеек для нецелевого использования бюджетных денег довольно много.

— Несмотря на то, что отбор проектов для реализации за счет средств ФНБ проводился очень тщательно, не исключено, что нецелевое использование может быть, — полагает она. В частности злоупотребления могли допускаться в процессе осуществления госзакупок.

Отметим, что сейчас отбор новых инвестпроектов для реализации за счет денег ФНБ заморожен.

В пресс-службе Минфина не ответили на запрос «Известий».