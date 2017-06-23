Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будет участвовать в коалиционном правительстве при условии, что будут узаконены однополые браки.

С таким заявлением выступил лидер СДПГ Хубертус Хейл. По словам политика, однополые браки будут узаконены в первые 100 дней после избрания вне зависимости от того, какой будет коалиция, сообщает Газета.ру со ссылкой на зарубежные СМИ.

Противниками СДПГ в этом вопросе являются партия «Христианско-демократический союз» во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ее союзники в Баварии.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Германии (около 83%) поддерживают инициативу СДПГ.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года.