Автомобиль в Барнауле врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июня, около 13:40 на улице Эмилии Алексеевой. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в остановку на большой скорости, сообщает altapress.ru. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали в одну из городских больниц. Автомобиль получил серьезные повреждения, остановочный павильон восстановлению не подлежит. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По предварительным данным, у водителя отсутствовали водительские права, сообщает РЕН ТВ.