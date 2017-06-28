Российский Военно-морской флот, Объединенная судостроительная корпорация и Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) до конца нынешнего года начнут подготовку плана к переходу на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения. По мере передачи военным ранее заложенных АПЛ проектов «Борей» и «Ясень» завод начнет переводить производственные мощности на выпуск новейших субмарин. В настоящее время АПЛ 5-го поколения находятся в стадии проектирования. Ожидается, что контракт на их производство будет подписан в 2018 году.

Впервые о российской АПЛ 5-го поколения стало известно в 2014 году. Ее разработку ведет конструкторское бюро «Малахит». В некоторых источниках утверждается, что этот проект получил название «Хаски». Ожидается, что субмарины пятого поколения будут выполнены по модульной схеме, а их водоизмещение будет менее 12 тыс. т. Благодаря возможности замены модулей лодки смогут решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. В состав их вооружения войдут как гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», так и различные роботизированные комплексы.

Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, до конца нынешнего года Минобороны и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Эти данные необходимы для оценки параметров будущего контракта по разработке и строительству субмарин. Ожидается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск».

В Объединенной судостроительной корпорации «Известиям» заявили, что готовы к соответствующей работе с российским военным ведомством и выполнению всех поставленных задач.

По мнению профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, заблаговременная подготовка к производству лодок нового поколения объясняется тем, что Минобороны максимально ответственно относится к строительству таких кораблей и не хочет повторения негативного опыта прошлых лет, когда заложенные в контракты параметры оказались слишком оптимистическими, а стоимость строительства самих лодок много раз пересматривалась в сторону увеличения.

— Лодки будущего будут обладать иным функционалом, нести на борту подводные, возможно, воздушные дроны, — рассказал эксперт. — Эти корабли не будут похожи на те, что строятся сегодня. Это будут иные технологии, материалы и технические решения. Это сверхсложный проект. Поэтому при планировании нужно учитывать обстоятельства, контуры которых пока только начинаются прорисовываться. Особенно учитывая то, что эти планы будут иметь очень долговременный характер.

Расположенный в Северодвинске завод «Севмаш» — это единственное российское промышленное объединение, на котором строят атомные субмарины. В его составе более ста подразделений, где трудятся около 25 тыс. работников. Площадь предприятия — более 300 га. В его производственные мощности входят стапельные места, крытые эллинги и даже уникальный наливной бассейн.

В настоящее время на «Севмаше» находятся в различной степени готовности подводные лодки проекта 955А «Борей-А»: «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генераллиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Ожидается, что с 2018 по 2022 год все субмарины будут переданы Минобороны.

Помимо стратегических «Бореев», на «Севмаше» строится серия ударных АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Это «Казань», «Новосибирск», «Архангельск», «Пермь». А в июле состоится закладка еще одного «Ясеня» — АПЛ «Ульяновск». Как и в случае с «Бореями», ожидается, что все «Ясени» будут переданы ВМФ России до конца 2022 года.

Также северодвинские кораблестроители ведут работы по двум подводным лодкам специального назначения, занимаются восстановлением и модернизацией уникального атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».