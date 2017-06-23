Полиция отрицает проведение экспертизы на алкогольное опьянение в крови погибшего мальчика в Балашихе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не входит в полномочия полиции. Этим занимается ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области, пишет ТАСС.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля, когда женщина за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Первая экспертиза установила, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта. Следователями возбудено уголовное дело по факту халатности экспертного заключения.