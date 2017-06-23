У 28-летнего ранее судимого жителя Тольятти изъяли 96 плиток шоколада, которые мужчина собирался украсть из торгового центра. Общая стоимость товара составила более 4,5 тыс. рублей.

На пульт дежурного в отделение полиции поступила информация о крупной краже в торговом центра на Автозаводском шоссе. Патрульные незамедлительно отправились на место происшествия, где задержали подозреваемого. Работники магазина пояснили, что мужчина положил в сумку большое количество плиток шоколада и пытался скрыться, сообщает TltGorod.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Против незадачливого жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Кража».