Автомобили Jaguar и Fiat, согласно свежему рейтингу американской аналитической компании J.D. Power and Associates, стали самыми ненадежными на автомобильном рынке США.

В опросе аналитической компании приняло участие более 80 тыс. автовладельцев, а оценивались машины, представленные только на рынке США, который считается одним из самых авторитетных в мире. Как сообщает телеканал «360», рейтинг основывается на количестве возникающих в течение трех месяцев эксплуатации проблем при расчете на 100 машин. У машин Jaguar и Fiat было выявлено наибольшее число поломок: 148 и 163 на каждые 100 новых автомобилей в первые 90 дней эксплуатации. Третье место у марки Porsche — 78 претензий владельцев новых машин. В то же время самыми надежными автомобилями названы машины марки Kia и Genesis корейского концерна Hyundai-Kia. Модели Ram также продемонстрировали отличные показатели.