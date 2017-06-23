Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) поручила подготовить документы об изъятии из российского законодательства термина «роуминг». Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Артемьев отмечает, что роуминг останется как техническая характеристика, а как юридическая категория должен исчезнуть. Глава ФАС объяснил это тем, что в внутри России и позднее в рамках Таможенного союза роуминга быть не должно. По его словам, наличие роуминга в Крыму или Московской области по меньшей мере «просто позор».

«Что, не в своей стране живем, что ли?» — подчеркнул Артемьев.

Несмотря на противоречия операторов сотовой связи, для которых роуминг позволяет вводить дополнительную плату, ФАС будет настаивать на данном нововведении. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава ФАС привел в пример опыт Евросоюза, в котором ликвидировали роуминг.