Законопроект о введении курортного сбора в размере 100 рублей был одобрен в первом чтении Госдумы. Документ поддержали 313 депутатов, 68 выступили против.

Законопроект был разработан Министерством по делам Северного Кавказа. Предполагается, что курортный сбор будет введен в 2018–2022 годах в четырех пилотных регионах — Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Размер сбора за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки. Он будет устанавливаться региональными властями.

Полученные средства будут направляться на развитие инфраструктуры регионов. Если эксперимент будет успешен, власти поднимут вопрос о введении курортного сбора на всей территории страны.