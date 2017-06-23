Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал мэра столицы региона Евгения Первышова за нарушение сроков строительства учебных учреждений. В случае неосвоения выделенных средств их придется вернуть в федеральный бюджет и заплатить штраф.

В ряде муниципальных образований региона возводить школы уже начали — в Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Туапсинском районе, станице Староминской работы идут по графику. Как сообщает ИА Krasnodarmedia, в этом году край получил федеральную поддержку на эти цели.

По словам главы Краснодара, работы по строительству школ в Краснодаре не начаты в срок из-за того, что не были соблюдены все конкурсные процедуры. Между тем переполненные школы являются едва ли не главной проблемой Кубани и Краснодара. В 2016 году учеников стало на 33 тыс. больше, чем в предыдущем.