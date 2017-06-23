Рахманиновский зал после реставрации
Здание было построено в XIX веке — ранее здесь располагалась городская усадьба, к которой в 1880 году был пристроен концертный зал
В ходе капитального ремонта были в том числе отреставрированы интерьеры концертного зала
Интерьеры Рахманиновского зала после реставрации
В концертном зале также установили 252 новых кресла
Потолочные карнизы помещений, ранее утраченные, были полностью воссозданы во время реставрации
Артисты хора на сцене отреставрированного Рахманиновского зала — изначально зал был предназначен для исполнения церковной хоровой музыки, но позднее в нем также стали исполнять старинные и камерные произведения
Интерьеры Рахманиновского зала после реставрации
Потолочная лепнина, воссозданная в ходе реставрации
Первый концерт в обновленном зале состоялся 1 мая в рамках международного конкурса Grand Piano Competition